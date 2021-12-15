بريطانيا تعتمد إجراءات إضافية للمسافرين من مصر.. «السياحة» توضح

كشفت غرفة شركات السياحة، عن تلقيها الإجراءات الإضافية التي أقرتها الحكومة البريطانية والمتعلقة بالسفر إلى المملكة المتحدة في ظل الارتفاع النسبي بعدد الإصابات بمتحور أوميكرون، ومن بينها التالي:

-يتعين على الوافدين إلى المملكة المتحدة من عمر 13 عامًا لأكثر إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا، إما من خلال الـ PCR أو الاختبار السريع للكشف عن فيروس LFD في غضون 48 ساعة قبل المغادرة.

كما يجب أن تتضمن إجراءات السفر التي يتعين استيفاؤها من قبل الوافدين إلى المملكة المتحدة من الدول خارج القائمة الحمراء، في ظل التعديلات الأخيرة المؤقتة والتي من المنتظر أن تتم مراجعتها بحلول 20 ديسمبر، إجراء اختبار للكشف عن الفيروس LFD/PCR في غضون 48 ساعة من المغادرة الي المملكة المتحدة .

-إجراء اختبار للكشف عن الفيروس PCR قبل أو خلال اليوم الثاني بعد الوصول لإنجلترا، والذي يتعين حجزه قبل السفر إلى إنجلترا من خلال الموقع الرسمي للحكومة UK.GOV، فضلًا عن تطبيق العزل الذاتي الإجباري عند الوصول بمقر الإقامة لحين التأكد من سلبية اختبار الـPCR .

-استيفاء بيانات استمارة تحديد أماكن الوافدين form locator passenger في غضون 48 ساعة، قبل الوصول لإنجلترا والتي ينبغي أن تتضمن بيانات حجز المسافر لاختبار الـPCR لليوم الثاني بعد الوصول.

أما بالنسبة للوافدين ممن لم يتلقوا اللقاحات بشكل كامل فعليهم الامتثال لإجراءات العزل الإجباري لمدة 10 أيام عند الوصول لإنجلترا.

-إجراء ثلاثة اختبارات للكشف عن الفيروس «PCR or LFD»، قبل المغادرة في غضون 48 ساعة/ اختباري PCR خلال اليومين الثاني والثامن من فترة العزل الذاتي بعد الوصول، مع إمكانية الاستفادة من الترتيبات التي أقرتها الحكومة في إطار نظام scheme release to test لتقليل مدة العزل الذاتي من خلال اختبار الـPCR خلال اليوم الخامس بعد الوصول الى إنجلترا لتقليل المدة حال ثبوت سلبية نتيجة الاختبار.

- استيفاء بيانات استمارة الـform locator passenger قبل السفر بحيث تتضمن بيانات الحجز الخاصة باختبارات الـPcr.