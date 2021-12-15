المُصنعون عن تشكيل «الأعلى للتصدير»: تحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات

أشاد المصنعون بقرار وزارة التجارة والصناعة بتشكيل مجلس أعلى للتصدير، مؤكدين أن هذا القرار جاء استجابة لمطالبهم، وأن المجلس سيعمل على دعم الصناعة المصرية بحوافز تزيد الإنتاج، وسيسعى لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، مشددين على ضرورة التنسيق مع الوزارات وهيئات التصدير ودعم الصناعة وكذلك التنسيق مع التمثيل التجارى.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، إن المصدرين طالبوا بإنشاء المجلس، مؤكدًا أن قرار وزيرة التجارة والصناعة يأتى ضمن إجراءات الحكومة لدعم الصناعة المصرية.

وأوضح «جابر»، لـ«الدستور»، أن المجلس سيعمل على نمو الصادرات، لتحقيق هدف الـ١٠٠ مليار دولار صادرات، لافتًا إلى أن التصدير عبارة عن صناعة، وأن الحوافز تستهدف زيادة الإنتاج، ويحدث ذلك بالتوازى مع فتح أسواق جديدة.

وتابع: «ارتفاع الصادرات أمر جيد، لكن يجب تحليل الصادرات لمعرفة القطاعات التى حققت ارتفاعًا، ومعرفة ما هى الأسواق التى نجح التعاون معها، وكيف يزيد الإنتاج ونصل لأسواق جديدة.. هذا سيكون دور المجلس».

من جهته، قال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن تشكيل المجلس يعد أبرز إجراءات الحكومة لتحقيق حلم الـ١٠٠ مليار دولار صادرات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن اختصاصات المجلس تتضمن وضع الخطط والسياسات لتعظيم الصادرات وتفعيل دور صندوق تنمية الصادرات.

وأضاف «الدسوقى»، أن المجلس سيهتم بقضية سداد المستحقات التصديرية المتأخرة، بإجمالى ٣٠ مليار جنيه، فضلًا عن إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية اعتبارًا من أول يوليو الماضى، وكذا تطوير شبكة الشراكات التجارية مع الأسواق الخارجية، من خلال تفعيل العلاقات مع الشركاء التجاريين والاستفادة من اتفاقيات التكامل الإقليمى والتجارة التفضيلية.

بدوره، قال محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس أعمال دول أغادير، إن العمل على تنفيذ ١٠٠ إجراء لتحفيز الاستثمار فى القطاع الصناعى، جرى الانتهاء من ٣٠ إجراء منها مع ٩ وزارات- هو أمر جيد، لأنه سيعمل على تحقيق التكامل بين الوزارات والقطاع الخاص، وكل تلك الخطوات ستساهم فى دعم الصناعة.

وأضاف «البهى» أن المتابعة الدورية من القيادة السياسية تسهم فى سرعة التنفيذ، مشيرًا إلى أن جميع الدول التى نمت من النمور الآسيوية اعتمدت على أن الرئيس هو الموجه، ونحن لدينا رئيس يملك ذاكرة حديدية، ويطلق مبادرات ويتابعها.

وتابع: «من المحنة تخرج المنحة، فجائحة كورونا جعلت مصر تولى اهتمامًا خاصًا بالتصنيع المحلى والتنمية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى هى عصب الصناعة المصرية، والرئيس يهتم بالصناعات المغذية التى تعمل على تقليل الواردات، ما يساعد على تعميق التصنيع المحلى، وهو توجه حميد للدولة».

وبالنسبة لقرار تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، أكد ضرورة عمل ترابط بين جميع الجهات الخاصة بالتصدير فى هذا المجلس، موضحًا: «لا بد من أن تكون أبرز اختصاصاته التعاون مع التمثيل التجارى فى كل الدول والمجالس التصديرية وتحليل الأسواق بشكل دورى».

وطالب بضرورة العمل والمراجعة بشكل ربع سنوى للخطط الموضوعة فى المجلس، لافتًا إلى أن المجلس سيكون من اختصاصاته التوسع فى الأسواق، ويأتى ذلك بعد زيادة الإنتاج، ما سيقودنا نحو الثروة الصناعية.