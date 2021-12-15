الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «الأعمال المصرى الكندى»: وضعنا خطة واضحة لدعم الصناعة الوطنية

معتز رسلان، رئيس
معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى

 

كشف معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى، عن تنظيم بعثة تجارية إلى كندا خلال مايو المقبل، برئاسة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لعرض الفرص الاستثمارية فى مصر على المستثمرين الكنديين، والتركيز على جذب السياح، وتعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرًا إلى أن المجلس استضاف الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لمناقشة خطط القطاع السياحى فى مصر.

وقال «رسلان»، لـ«الدستور»، إن العلاقات المصرية الكندية تطورت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة، بعد رحيل جماعة الإخوان الإرهابية التى جعلت العلاقات فى الماضى متوترة، مؤكدًا: «تحسن التعاون فى عدد من القطاعات، أبرزها البترول والسكك الحديدية والمونوريل والتعدين».

وأكد: «المجلس وضع خطة واضحة لعام ٢٠٢٢، تستهدف دعم الصناعة المصرية ودعم التواصل مع السوق الكندية»، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الكندية فى مصر بلغ نحو مليارىّ دولار، قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة، فيما وصل التبادل التجارى بين مصر وكندا لنحو ٧٥٠ مليار دولار، وتابع: «نستهدف زيادة حجم هذه القيمة خلال العامين المقبلين».

وأوضح «رسلان» أن المجلس يضم عددًا من اللجان التى تستهدف العمل مع جميع الوزارات، منها الصناعة والبترول والتعليم، ويجرى عقد اجتماعات دورية للتنسيق مع رجال الأعمال وإعداد الخطط المستقبلية، مؤكدًا: «نقدم المقترحات الدورية للحكومية لتحقيق التوافق بين المجتمع الصناعى الخاص والحكومة».

ولفت إلى أن العلاقات المصرية الكندية فى قطاع التعليم تطورت بشكل كبير، خاصة فى المجالات البحثية والثقافية، إذ إن كندا فى مقدمة الدول التى جرى الاتفاق معها على إنشاء مجمع لعدد من أهم فروع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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