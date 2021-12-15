الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

مصادر: زيادة بالرحلات السياحية الروسية إلى المطارات المصرية بالعام الجديد

مطار الغردقة
مطار الغردقة

صرحت مصادر مسؤولة بالشركة المصرية للمطارات، عن زيادة الرحلات الجوية السياحية الروسية القادمة من مختلف المطارات الروسية الى المدن والمنتجعات السياحية المصرية خلال الربع الأول من العالم الجديد، عقب تسيير إحدى شركات السياحة الروسية رحلات جوية منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى بعض الحوافز التشجيعية للسفر إلى المدن المصرية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المطارات المصرية ذات المقاصد السياحية تشهد خلال الفترة المقبلة زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية السياحية الروسية القادمة عبر مختلف شركات الطيران، مشيرة إلى أن الفترة الراهنة تشهد المطارات السياحية المصرية إقبالا كبيرا ومتزايدًَا من جانب الوفود الاجنبية مختلفة الجنسيات، رغم تدهور الأوضاع الصحية على مستوى العالم، في ظل التجهيزات الضحمة والامكانيات الهائلة التي تتمتع بها شبكة المطارات المصرية، فضلا عن حصول المطارات المصرية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأكدت أن وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، تحرص على زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات عبر جميع شركات الطيران الخاصة، في ظل حرص الدول المصرية على تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة الى منظومة الطيران المدني المصري خلال الآونة الأخيرة، وهو ما ظهر جليا عقب الافتتاح الكبير لطريق الكباش بمحافظة الأقصر خلال الأسابيع الماضية.

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