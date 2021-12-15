الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مدير المسجد الأقصى ينفى اقتحامه من قبل مستوطنين

عمر الكسواني، مدير
عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى

نفى عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، الأربعاء، تقارير أفادت بخداع مستوطنين إسرائيليين لحراس المسجد واقتحامهم له متنكرين في زي فلسطيني، مؤكدًا أن الهدف من إشاعة هذه المعلومات محاولة إحراج الحراس الذي أمسكوا عشرات المستوطنين الذين كانوا يُحاولون التسلل واقتحام المسجد الأقصى، خلال الفترات الماضية.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أن مجموعات من المستوطنين تدربت على التنكر بملابس المسلمين وأداء صلاتهم، بهدف التمويه خلال اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات تلمودية فيه.

أوردت القناة الـ "13" العبرية في تقرير أن محاولات هذه المجموعة فشلت في كثير من المرّات في حين أن إحداها قد نجحت، وزعمت أن المجموعة نجحت في اقتحام الأقصى بعد أن ضللت الحراس بسبب اللباس الذي تنكرت به.

قال الكسواني إن التقرير الإسرائيلي يحمل في طياته رسالة خبيثة ويأتي في سياق إرباك الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك وزيادة الضغط على حكومة الاحتلال للسماح للمستوطنين المتطرفين بأداء "صلواتهم" الصامتة في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأكد الكسواني في تصريح صحفي أنه تم رفع درجة التأهّب واليقظة في أوساط سدنة المسجد الأقصى وحراسه وموظفي الأوقاف والمصلين لأخذ الحيطة والحذر والانتباه لأي تحركٍ مشبوه للمستوطنين داخل المسجد الأقصى، تحسّبًا لأي محاولة للتسلل إليه محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذا التحريض لخلق البلبلة وفرض تشديدات على المصلين المسلمين.

مدير المسجد الأقصى فلسطين خداع مستوطنين اسرائيليين المسجد

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