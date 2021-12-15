الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مساعد رئيس الرقابة الإدارية يلتقى وزير الحوكمة ومكافحة الفساد بكوت ديفوار

مساعد رئيس الرقابة
مساعد رئيس الرقابة الإدارية

التقى اليوم الوكيل أول خالد عبد الرحمن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشئون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتعاون الدولي، Epiphane Zoro Bi Ballo وزير الحوكمة وبناء القدرات ومكافحة الفساد بدولة كوت ديفوار، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

مساعد رئيس الرقابة الإدارية

 حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى موضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة  وتبادل الخبراء والخبرات التدريبية فى المجالات المرتبطة،  بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية للاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال فى ضوء أن الوزارة منشأة حديثا ويرغب الجانب الكوت ديفواري فى الاستفادة من إمكانات الأكاديمية لتدريب كوادره.

مساعد رئيس الرقابة الإدارية

وفى نهاية اللقاء قام الوفد بزيارة جناح هيئة الرقابة الإدارية بمقر إقامة المؤتمر بشرم الشيخ واستمع أعضاء الوفد إلى شرح حول أنشطة الهيئة الترويجية للتوعية بمخاطر الفساد وكذا الأنشطة التدريبية المختلفة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية.

مساعد رئيس الرقابة الإدارية
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