غدًا .. محاكمة 8 متهمين فى قضية الإتجار بالبشر

تستكمل الدائرة الـ10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع غدًا الخميس، جلسات محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للإتجار بالبشر و زراعة وبيع الأعضاء.

والمتهمون هم “مجدي. م، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح. ح، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر. ح، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال. أ، فلسطيني الجنسية، وماهر. ك، فلسطيني الجنسية، ومرفت. ح، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلى بمستشفى خاص شهير، وحسام. س، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود. م، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر و عبد العظيم العشري الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

كشفت أمر الاحالة أن المتهمين أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الإتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد. م بأن استقبلوه وتولوا نقله و إيوائه مستغلين حاجته المادية وصولًا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية -كليته- لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل. ب وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.

وأضاف امر الاحالة أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد. م بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل. ب، وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، وقام المتهمون جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام. س، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله، وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان. ب، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام. س بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان. ب وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.