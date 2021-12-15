الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مصادر: تعيين طارق الطاهر رئيسًا لتحرير «الثقافة الجديدة»

الكاتب الصحفى طارق
الكاتب الصحفى طارق الطاهر

قالت مصادر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الشاعر جرجس شكري، أمين عام النشر بالهيئة بصدد إصدار قرار بتعيين الكاتب الصحفي طارق الطاهر رئيس تحرير جريدة "أخبار الأدب" السابق، رئيساً لتحرير مجلة "الثقافة الجديدة" خلفاً للشاعر مسعود شومان بعد تجديد الثقة له رئيسا للإدارة المركزية للشئون الثقافية. 

طارق الطاهر له العديد من الكتب، وشارك في الكثير من المؤتمرات داخل وخارج مصر، وهو عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، وصدر له حديثًا كتاب "نجيب محفوظ بختم النسر"، والذي يتتبع سيرة محفوظ الموظف، ليكتب سيرة جديدة من واقع الأوراق الحكومية الرسمية، التي لا تكذب ولا تتجمل، وهو جهد سنوات قضاها المؤلف باحثاً عن الملف الأصلي لـ"محفوظ" الذي عمل في وظائف عديدة وتفرقت أوراقه في جهات مختلفة. 

وفى وقت سابق، أصدر الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قرارًا بتولي الشاعر مسعود شومان، رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة بهيئة قصور الثقافة، خلفا للشاعر سمير درويش فى عام 2018.

مسعود شومان هو شاعر وباحث مصري من مواليد 16 يناير 1966. له إسهامات ثرية في الشعر العامي، وهو من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقّاد شعر العامية والمتابعين له،.كما له دراسات مهمة في حقلى الدراسات الشعبية والأنثروبولوجية، عمل مسعود شومان مديراً عاما للإدارة العامة للثقافة العامة والإدارة العامة لأطلس مأثورات المأثورات الشعبية ومديراً لتحرير جريدة مسرحنا ورئيسا للإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين ورئيسا للإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيسا للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، ويعمل الآن رئيسا للجنة الاستشارية العليا لأطلس المأثورات الشعبية ورئيسا لتحرير مجلة الثقافة الجديدة .

الشاعر جرجس شكري الكاتب الصحفي طارق الطاهر مجلة الثقافة الجديدة احتفالات قصور الثقافة الباحث الشاعر مسعود شومان

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