الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

كأس العرب.. التعادل السلبى ينهى الشوط الأول من لقاء مصر وتونس

جريدة الدستور

مر الشوط الأول من مباراة مصر وتونس في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين المنتخبين.

وشهدت الدقيقة الخامسة ركلة ركنية لصالح منتخب تونس من جهة اليمين نفذها حنبعل المجبري عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها يوسف المساكني برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 6 ركلة ركنية لصالح منتخب تونس من جهة اليمين نفذها حنبعل المجبري عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها منتصر الطالبي برأسية مرت أعلى العارضة.

ركلة حرة لصالح منتخب مصر في منتصف الملعب بعد إعاقة من منتصر الطالبي لمحاولة استلام أكرم توفيق للكرة.

وهدأت المباراة بعد بداية حماسية من جانب الفريق التونسي.

محمد دراجر مر من جهة اليمين ولكن تداخل معه الدفاع المصري وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

نفذت الركلة الركنية عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها منتصر الطالبي برأسية أمسك بها الشناوي بثبات.

محمد دراجر حاول المرور في اتجاه مرمى المنتخب المصري ولكن طالت منه الكرة ووصلت سهلة للحارس محمد الشناوي.

 

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