الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«عسل النحل وحبة البركة».. روشتة وقائية لتعزيز جهازك المناعى

الربو
الربو

في الوقت الذي تنتشر فيه الفيروسات خاصة مع دخول فصل الشتاء وتزامنًا مع انتشار جائحة كورونا، حيث أصبح التعويل كبيرًا على المناعة لمواجهة كل تلك الملوثات.

ويمكن فقط للأعشاب أن تساعد على تعزيز جهاز المناعة ضد أي ميكروب، فهناك بعض الموارد الطبيعية التي تعمل على تقوية الجسم، منها عسل النحل الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تُخلص الجسم من  الأمراض.

دكتور نهلة عبدالوهاب إدريس استشاري البكتريا والمناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتريا بمستشفي جامعة القاهرة، قدمت لـ«الدستور» روشتة علاج مناعية تعتمد على الأعشاب والمواد الطبيعية.

العسل النحل 

قالت دكتور نهلة إدريس إخصائي المناعة، واستشاري البكتريا بجامعة القاهرة، بشكل عام العسل النحل هو غذاء، وشفاء للناس، ويعتبر من الأطعمة الغنية بالعديد من الفيتامينات، موضحة: "العسل النحل مع الحبة السوداء، يعمل على تقوية الجهاز المناعي، حيث يحتوي العسل على مضادات أكسدة، وأحماض أمينية، والكثير من الفيتامينات والمعادن ، مثل الزنك والبوتاسيوم، والماغنسيوم ، والكالسيوم، مؤكدة أنه مضاد للالتهابات، والميكروبات".

عسل النحل وحبة البركة 

وأشارت دكتورة نهلة إلي أن حبة البركة مليئة بالفيتامينات، وبها الكثير من مضادات الالتهابات، والأحماض الأمينية مثل اللينوليك، الأولى والمعادن مثل البوتاسيوم، والكالسيوم، والسيلنيوم، الأولي والمعادن، وفيتامين أ، ب، ج.

وتابعت: عند خلط عسل النحل مع حبة البركة يعمل على تعزيز مناعة الجسم، وتقوية الذاكرة، ويحسن الحالة المزاجية، وينشط خلايا الجسم. 

مكافحة الإصابة بالربو

كما أردفت دكتور نهلة أخصائي الجهاز المناعي إلي أن العسل يحمي الجسم من أعراض أخري مثل الكحه، كما أنه يخفف من أعراض الربو من خلال توسيع القصبة الهوائية، ويقلل من أعراض الحساسية، وخصوصًا حساسية الأنف، مبينة أن كل هذه عوامل مساعدة ولا تغني عن العلاج الطبي.

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