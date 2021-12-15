«الطفل المعجزة».. أحمد تامر يحصل على المركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حصول الطفل أحمد تامر، قارئ القرآن فى احتفالية "قادرون باختلاف"، على المركز الثانى بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، في الفرع الرابع لحفظ القرآن الكريم مع التجويد للناشئة، ومسابقة القرآن الكريم هى المسابقة التى أقامتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

وأذاعت وزارة الأوقاف خلال حفل ختام المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مقطع فيديو عن جهود وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع.

يذكر أن بدأت منذ قليل، احتفالية وزارة الأوقاف، لإعلان أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثامنة والعشرون، ومسابقة القرآن الكريم هى المسابقة التى أقامتها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحمل اسم الشيخ محمد صديق المنشاوي.

بدأت الاحتفالية بتلاوة للقرآن الكريم للشيخ عبدالفتاح الطاروطى، ثم كلمة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد فيها أهمية القرآن الكريم فى حياة كل مسلم، واهتمام الدولة بحفظة القرآن الكريم.

وشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 74 متسابقًا، فيما يحكم بها 12 محكما من داخل وخارج مصر، وتستمر المسابقة حتى الأربعاء 15 ديسمبر الجارى، واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مبلغ مليون جنيه و100 ألف جنيه جوائز للمسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، و140 ألف جنيه جوائز تشجيعية لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة فى كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى فى المسابقة.