الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا: أكثر من 50% من حالات الإصابة بكورونا فى لندن لمتحور «أوميكرون»

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

قال الوزير البريطاني أليكس بورجارت إن أكثر من 50% من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة لندن هي لمتحور "أوميكرون".
نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، هذا الإعلان عن بورجارت، مضيفة أنه أبلغ به نواب مجلس العموم البريطاني، وأوضحت القناة أن هذا الرقم كان يبلغ الثلث فقط حتى يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن العلماء يحذرون من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".
وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد صوتوا، ليلة أمس، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود (كوفيد-19) في إنجلترا.
وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال، بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.

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