الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار الأمن القومى الليبى والسفير الإسبانى يبحثان التعاون فى مجالات الأمن

مستشار الأمن
مستشار الأمن

بحث مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف اليوم الأربعاء، مع سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا خافيير غارثيا لاراتشي، أوجه التعاون بين مجلس الأمن القومي في البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية وقضايا الإرهاب الدولي.

وأكد بوشناف خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن الشعب الليبي من حقه أن يختار رئيسه وبرلمانه عبر صناديق الاقتراع، بحرية ودون أية ضغوطات محلية أو دولية، مشيرا إلى أن الأهم من إجراء الانتخابات هو القبول بنتائجها.

وتناول اللقاء أهمية مجلس الأمن القومي ودوره في التنسيق بين كافة أجهزة الدولة بما يضمن حماية الأمن القومي الليبي .

من جانبه جدد السفير الاسباني دعم بلاده لأي جهود تعزز استقرار ليبيا، معربا عن تمنياته لليبيا وشعبها كل خير وتقدم وازدهار، وأن تتم العملية الانتخابية القادمة في موعدها وسط أجواء ديمقراطية .

رئيس التحرير

وائل لطفى يحاور وريثة أديب نوبل: أبى نجيب محفوظ

الأكثر قراءة

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

مع بدء تطبيقه.. 18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

«مدبولي» يؤكد أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بدمياط

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الصحة: تدريب 3 آلاف صيدلي بجميع مستشفيات الوزارة خلال العام الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)

بـ"حزمتين من الرصاص": جندي أردني يطلق النار تجاه جنود إسرائيليين على الحدود