مستشار الأمن القومى الليبى والسفير الإسبانى يبحثان التعاون فى مجالات الأمن

بحث مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف اليوم الأربعاء، مع سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا خافيير غارثيا لاراتشي، أوجه التعاون بين مجلس الأمن القومي في البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات الأمن والهجرة غير الشرعية وقضايا الإرهاب الدولي.

وأكد بوشناف خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، أن الشعب الليبي من حقه أن يختار رئيسه وبرلمانه عبر صناديق الاقتراع، بحرية ودون أية ضغوطات محلية أو دولية، مشيرا إلى أن الأهم من إجراء الانتخابات هو القبول بنتائجها.

وتناول اللقاء أهمية مجلس الأمن القومي ودوره في التنسيق بين كافة أجهزة الدولة بما يضمن حماية الأمن القومي الليبي .

من جانبه جدد السفير الاسباني دعم بلاده لأي جهود تعزز استقرار ليبيا، معربا عن تمنياته لليبيا وشعبها كل خير وتقدم وازدهار، وأن تتم العملية الانتخابية القادمة في موعدها وسط أجواء ديمقراطية .