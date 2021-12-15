الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب ترصد أول حالة إصابة مؤكدة بمتحور «أوميكرون»

أوميكرون
أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) لدى مواطنة مغربية بمدينة الدار البيضاء.
وذكرت وزارة الصحة، فى بيان لها، أن هذه المواطنة توجد حاليًا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات مدينة الدار البيضاء، حيث تم علاجها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة، مؤكدة أن الحالة الصحية للمصابة مستقرة ولا تدعو إلى القلق.
وأضافت أن سلطات وزارة الصحة تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقًا لمعايير السلامة الصحية المحلية والدولية، إلى جانب احصاء مخالطي المصابة وتقييم مدى احتمال إصابتهم.

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