مع تراجع أسعاره.. ركود في حركة بيع وشراء الذهب بالأسواق

شهدت أسعار الذهب انخفاضا صباح اليوم الأربعاء، حيث انخفض سعر الجرام اليوم الأربعاء جنيهين لتصل قيمة الانخفاض إلى 6 جنيهات للجرام خلال تعاملات أمس واليوم، ويتراجع الذهب بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، وبالتزامن مع انخفاضه وتراجع أسعاره شهدت الأسواق حالة من الركود بحركة البيع والشراء.

ورصدت "الدستور" الأسعار في الأسواق وحركة البيع والشراء وتوقعات التجار خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

يقول محمد طارق مسئول عن إحدى محال الذهب بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار الذهب اليوم الأربعاء مستقرة مقارنة بالأيام الماضية عند الانخفاض فعيار 24 سجل 890 جنيها للجرام الواحد، عيار 21 سجل 779 جنيها للجرام، عيار 18 سجل 678 جنيها للجرام، عيار 14 سجل 519 جنيها للجرام الواحد، وسعر الجنيه الذهب سجل 6232 جنيها.

وأكد أن الإقبال ضعيف وهناك ركود شديد في حركة البيع والشراء خاصة خلال تلك الفترة الجارية على الرغم من انخفاض أسعار الذهب المستمر، وأرجع سبب انخفاض حركة الإقبال لانتهاء موسم الزواج كون أن الذهب من أساسيات إتمام الزواج والخطوبة.

ركود حركة البيع والشراء

أوضح توفيق جرجس مسئول عن إحدى محال الذهب بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، أن العديد من المواطنين تنتظر انخفاض أسعار الذهب لتنتعش حركة البيع والشراء خاصة بعد ارتفاعه الشديد خلال الأشهر الماضية إلا أنه عاود في الإنخفاض مرة أخرى، لافتا إلى أن هناك ركود في حركة البيع والشراء في الوقت الحالي.

وتابع أن أسعار الذهب مستقرة خلال الفترة الجارية نحو الانخفاض وهو من المفترض أن يكون سبب لجذب المواطنين على البيع والشراء، وتوقع أن من المفترض أن ترتفع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة أثناء أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد والارتفاع والانخفاض يكون بشكل اقتصادي عالمي وليس على مستوى منطقة أو بلد معينة.

انتعاش السوق بالأعياد

أضاف عيد صاحب إحدى محال الذهب أن أسعار الذهب غير مستقرة خلال تلك الفترة وفي حالة تذبذب مستمر وذلك سبب في حالة الركود التي يعيشها أصحاب المحال، مشيرا إلى أن أصحاب المحال لديهم أملا في انتعاش السوق وعودة حركة البيع والشراء بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد ورأس السنة.