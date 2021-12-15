علوم عين شمس تناقش تطوير لقاحات كورونا واستثمارات صناعة اللقاحات

في إطار سلسلة الاستعدادات بجامعة عين شمس لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا، وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

استضافت كلية العلوم جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمد رجاء السطوحي عميد الكلية، الدكتور أحمد محمود سالمان، أحد أبناء الكلية وخريج قسم الكيمياء الحيوية بها، ودكتور علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، بجامعة أوكسفورد، وزميل ومستشار في كلية كيلوج، ومدرس علم المناعة في كلية الطب والطب الحيوي، بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة وعضو الفريق البحثي بجامعة أكسفورد الذي صمم وطوّر لقاح أوكسفورد أسترازينكا ضد فيروس كورونا في محاضرة بعنوان "تطوير لقاحات كوفيد 19".

جاء ذلك بحضور الدكتور أماني سليمان جاد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ايمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وا.د محمد عبد منتصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم، خلال كلمته عن سعادته بهذا اللقاء الذي يعبر عن انتماء خريجي الكلية لجامعتهم العريقة، مُرحبا بالدكتور احمد سالمان أبن قسم الكيمياء الحيوية واحد خريجيها المتميزين، متمنيا أن يقدم د.أحمد سالمان كافة الاجوبة على تساؤلات الحضور حول اللقاحات المتوفرة والجائحة التى أصابت العالم.

وأشار الدكتور محمد عبد المنتصر، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأن محاضر الندوة اليوم يعد مثالا يحتذى به من أبناء الكلية، ومساهمتهم بأبحثهم العالمية في عدة فعاليات فى الكلية كمؤتمر الكلية، ومؤتمر الجامعة لخدمة جامعتهم وبلدهم.

كما رحبت الدكتور أماني سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بضيف الكلية، معبرة عن فخرها بأبناء الكلية الذين أصبحوا بمثابة منارات للعلم في الجامعات العالمية.

وأكدت ا.د ايمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على حرص الجامعة على عقد مثل هذه الفعاليات واهميتها لكافة المتواجدين .

وفي ذات السياق، تحدث الدكتور أحمد محمود سالمان المحاضر بالندوة، خلال فعاليات عن أهم سلالات الأوبئة الڤيروسية التاجية التى ظهرت قبل عام 2014، والتى شملت سارس، ميرس، إنفلونزا الخنازير، أنفلونزا الطيور، وأحدثها كورونا.

وأوضح، أن اللقاحات ليست مسببات للمرض و انما محفزات للجهاز المناعي، والتى تجبر الخلية المناعية على طرد أي جسم غريب وإفراز أجسام مضادة له، وأنه من أحدث التطورات التي تشهدها صناعة اللقاحات هي تطوير لقاحات للأمراض السرطانية، والتي تنشأ عن الفيروسات كفيروس الكبد الوبائي.