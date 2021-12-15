الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

25.7 % زيادة فى صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2020

صادرات
صادرات

ارتفعت صادرات مصر لأهم 10 دول في شرق آسيا خلال العام الماضي 2020 بنسبة 25.7% مقارنة بالعام السابق 2019/ وبلغت 4.1 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار عام 2019، في حين بلغ إجمالي قيمة واردات مصر من دول شرق آسيا 20.8 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 5.5 %.

جاء ذلك في النشرة السنوية حول التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا لعام 2020، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، وتضم 10 دول هي: ماليزيا، الصين، الهند، اليابان، إندونيسيا، باكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وبنجلاديش.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1397.2 مليون دولار عام 2020 مقابل 1504.5 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 7.1% وكانت أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند بترول خام، وفي المرتبة الثانية الصين بما قيمته 753.9 مليون دولار مقابل 546.5 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 38.0% وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الصين البترول الخام.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى للواردات لمصر حيث بلغت قيمتها 11685.7 مليون دولار عام 2020 مقابل 11691.7 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 0.1%، وكان أهم الأصناف التي تـم استيرادها مـراحل، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وفي المرتبة الثانيـة جاءت الهند بما قيمته 2641.0 مليون دولار عام 2020 مقابل 2840.5 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 7% وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

مع بدء تطبيقه.. 18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

«مدبولي» يؤكد أهمية المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية بدمياط

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

الصحة: تدريب 3 آلاف صيدلي بجميع مستشفيات الوزارة خلال العام الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)

بـ"حزمتين من الرصاص": جندي أردني يطلق النار تجاه جنود إسرائيليين على الحدود