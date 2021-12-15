25.7 % زيادة فى صادرات مصر لدول شرق آسيا خلال 2020

ارتفعت صادرات مصر لأهم 10 دول في شرق آسيا خلال العام الماضي 2020 بنسبة 25.7% مقارنة بالعام السابق 2019/ وبلغت 4.1 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار عام 2019، في حين بلغ إجمالي قيمة واردات مصر من دول شرق آسيا 20.8 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 5.5 %.

جاء ذلك في النشرة السنوية حول التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا لعام 2020، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، وتضم 10 دول هي: ماليزيا، الصين، الهند، اليابان، إندونيسيا، باكستان، تايلاند، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وبنجلاديش.

وجاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغت قيمتها 1397.2 مليون دولار عام 2020 مقابل 1504.5 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 7.1% وكانت أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند بترول خام، وفي المرتبة الثانية الصين بما قيمته 753.9 مليون دولار مقابل 546.5 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 38.0% وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الصين البترول الخام.

وجاءت الصين في المرتبة الأولى للواردات لمصر حيث بلغت قيمتها 11685.7 مليون دولار عام 2020 مقابل 11691.7 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 0.1%، وكان أهم الأصناف التي تـم استيرادها مـراحل، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وفي المرتبة الثانيـة جاءت الهند بما قيمته 2641.0 مليون دولار عام 2020 مقابل 2840.5 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض 7% وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.