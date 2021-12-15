إيطاليا تفرض الحجر الصحي على مواطني الاتحاد الأوروبي غير الملقحين

قررت السلطات الإيطالية فرض الحجر الصحي الإلزامي على الأشخاص القادمين من دول الاتحاد الأوروبي غير المحصنين ضد فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة خمسة أيام، وذلك بناء على قرار موقع من قبل وزير الصحة روبرتو سبيرانزا، وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون" السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وعلاوة على ذلك، سيتعين على الأشخاص الذين تم تطعيمهم إجراء اختبار لفيروس كورونا للتأكد من أنهم سلبيون قبل المغادرة، اعتبارًا من الخميس وحتى 31 يناير.

ويعتبر الحجر الصحي لغير الملقحين والاختبار السلبي لأولئك الذين يتم تحصينهم أمر إلزامي بالفعل للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.