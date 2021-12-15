اصطفاف معدات هيئات المحافظة احتفالا بعيد مطروح القومي (صور)

شاركت هيئات محافظة مطروح في الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، اليوم الأربعاء، والذى انطلق من منطقة كوبري روميل بقيادة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وشاركت مجالس مدن ومراكز محافظة مطروح وهيئة الاسعاف وشركة مياة الشرب والصرف الصحي، في اصطفاف السيارات والمعدات احتفالا بالعيد القومي السادس بعد المائة .

جانب من الاحتفال

كما شارك مركز ومدينة سيوة بالزي السيوي في الاصطفاف احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة واهدي الأطفال البلح السيوي إلي محافظ مطروح ونائبه ومدير الأمن والمشاركين فى الاحتفال.

جانب من الاحتفال

وكرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عددًا من العاملين في الاجهزة التنفيذية لجهودهم وتميزهم خلال الفترة السابقة بالإضافة إلي عددا من العمد والمشايخ ومدير إذاعة مطروح.

وفى ختام الاحتفال التقط اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الصور التذكارية مع المشاركين في عروض احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذكرى السادسة بعد المائة لمعركة وادي ماجد التي انتصر فيها أهالي مطروح على جيش الاحتلال الانجليزي.

جانب من الاحتفال

وانطلقت ظهر اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة مطروح السادس بعد المائة برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح و السكرتير العام لمحافظة مطروح اللواء أشرف إبراهيم وعددا من القيادات التنفيذية و الأمنية و الشعبية.

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم طابور العرض الذي ضم عروض من ذوي الهمم وبراعم رياض الاطفال وكوروال التربية والتعليم بقيادة إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية .

جانب من الاحتفال

كما تم تقديم عرض من قبل أطفال مدرسة ابن سيناء التجريبية المتميزة عن المبادرات الرئاسيــــة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي و التي خدمت أهالي محافظة مطروح بالإضافة إلي الطابور الرياضي لجامعة مطروح و أسرة طلاب من أجل مصر.

جانب من الاحتفال

وشارك قصر ثقافة مطروح بعددٍ من عروض الفنون الشعبية والتنورة في منطقة روميل بكورنيش المدينة بالإضافة إلى عروض الجمباز والكاراتيه والفروسية.

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال

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جانب من الاحتفال

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