الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بسبب «تحويشة العمر».. القبض على قاتل زوجته فى بسيون بالغربية

حبس
حبس

تمكنت مباحث الغربية، اليوم الأربعاء، من القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في صالحجر بمدينة بسيون، حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض داخل مسكن الزوجية.


كان مدير أمن الغربية، تلقى بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها في قرية صالحجر وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.


وكشفت التحريات عن أن المتهم قتل المجني عليها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية حيث إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعندما عاد لم يجد «تحويشة العمر» التي كان يرسلها لها، وفر هاربًا.


وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث.

تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات اسرية صالحجر بمدينة

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