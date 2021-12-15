براءة عمرو أديب من تهمة سب وقذف محمد رمضان

قضت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، ببراءة الإعلامي عمرو أديب على حكم تغريمه ١٠ آلاف جنيه لسب وقذف الفنان محمد رمضان.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد قضت بتغريم الإعلامي عمرو أديب مبلغ مالي قدره ١٠ آلاف جنيه، ورفض الدعوى المدنية المقابلة و٥٠ جنيهًا أتعاب محاماة، وذلك في دعوى السب والقذف التي حملت رقم ١٢٤٤ سنة ٢١، والمقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب.

وتقدم المحامي أحمد الجندي، موكلًا عن الفنان محمد رمضان، في وقت سابق، بدعوى ضد الإعلامي عمرو عبدالحي أديب وشهرته عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، وطلب تعويض مالي 100 ألف جنيه وواحد.

وجاء أن المعلن إليه الأول "الإعلامي عمرو أديب"، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقًَا صحفيًّا إعلاميًّا وشهرة زائفة، فقام بتوجيه عبارات وألفاظ وسب وقذف وتشهير وتهديد للطالب وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وبحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعًا عامًا بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته في أن الطالب "لم يتربى"، قائلًا له: "لو محدش رباك أنا هربيك".

وقالت الدعوى، إن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلًّا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة "mbc".