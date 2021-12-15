دراسة: أوميكرون يتكاثر بالقصبة الهوائية أسرع من دلتا بنسبة 70%

أعلن علماء في هونج كونج، الأربعاء، أن أوميكرون يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع من دلتا وسارس بنسبة 70%.

وأظهرت دراسة أجراها علماء من هونج كونج أن متحور كورونا "أوميكرون" يصيب ويتكاثر فى القصبات الهوائية بمعدل 70 مرة أسرع، مقارنة بمتحوّر "دلتا" وفيروس كورونا الأصلي "سارس – كوف – 2" ، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال بيان أكاديمي بهذا الشأن: "أظهرت دراسة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة هونج كونج (HKUMed) البيانات الأولى حول كيفية إصابة "أوميكرون"، المتحور الجديد المثير للقلق، للجهاز التنفسي البشري.

ووجد العلماء أن المتحور"أوميكرون" يصيب ويتكاثر في الشعب الهوائية البشرية أسرع 70 مرة من متحور (دلتا) وفيروس كورونا الأصلي (سارس – كوف – 2)، وهو ما قد يفسر سبب انتقال "أوميكرون" من شخص إلى شخص أسرع من السلالات المتحورة السابقة".

ورصدت الدراسة أن الإصابة بـ"أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي (سارس – كوف – 2)، وهذا ما يرى العلماء أنه قد يكون مؤشرا على انخفاض شدة المرض عند الإصابة بسلالة أوميكرون".

كما نشر علماء من جامعة هونج كونج أول صورة لمُتحوّر أوميكرون تم التقاطها باستخدام مجهر إلكتروني.

تشير وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي إلى أن علماء كلية الطب بالجامعة، بالتعاون مع خبراء في مجال الأمراض والفيروسات، تمكنوا من التقاط صورة مجهرية لخلية كلية قرد (Vero E6) بعد إصابتها بطفرة أوميكرون لفيروس كورونا المستجد ونشرها بعد تكبيرها.



أوضح الباحثون أنه في حالة التكبير البسيط، لوحظ تلف الخلايا بحويصلات تحتوي على جزيئات فيروسية سوداء صغيرة على الصورة، عند التكبير العالي ، تظهر جزيئات الفيروس في شكل أشواك إكليلية على سطحها.

وأصبح معروفًا في وقت سابق أن علماء من قسم الأحياء الدقيقة بجامعة هونج كونج كانوا قادرين على عزل متحولة "Omicron" من العينات السريرية ، مما سيسمح بتطوير وإنتاج لقاح ضد هذا الطافرة.