الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

رابط موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا 2022، يحظى يوميًا على بحث مكثف نظرًا لاعتبار لقاح كورونا ضرورة حتمية من ضرورات الحياة، وذلك لتقليل خطر التعرض لفيروس كورونا (كوفيد- 19).

موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا

ومن هذا الجانب كشفت “وزارة الصحة المصرية” عن جميع الخطط التي يجب اتباعها سريعًا، من أجل التوجه بعدها مباشرة لأخذ الجرعات اللازمة لـ"كوفيد- 19"، حيث يكون متوفر بين أيدي المواطنين بشكل مجاني، ويستطيع للمواطنين الذين يحق لهم الحصول على التطعيم الخاص باللقاح والتسجيل والانتظار لحين أخذ اللقاح وفقًا للبيانات المسجلة على الموقع https://egcovac.mohp.gov.eg.

وفي هذا المنطلق، وضحت “وزارة الصحة” الكيفية الصحيحة لأخذ التطعيم للكبار والصغار عبر منصاتها على السوشيال ميديا “فيسبوك” عند الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا، وذلك تسهيلًا على الرجال والنساء لكتابة المعلومات بشكل صحيح.

تسجيل موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا

- في البداية، فتح موقع وزارة الصحة والسكان اضغط هنــــــــــــــــــــــا

- الذهاب جهة تسجيل الطلب الخاص بالتطعيم.

- تخصيص الفئة العمرية ويجب أن يكون متوافقًا مع شروط التطعيم.

- وضع المعلومات الرئيسية وهي (اللغة، وكتابة الاسم الرباعي، وكتابة الرقم القومي، وكتابة النوع، تاريخ الميلاد، وكتابة المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها).

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن قم بالضغط على أيقونة «نعم».

- إرفاق صورة من التقارير والشهادات التي تثبت وجود مرض مزمن.

- وضع الوظيفة.

- وضع رقم الجوال الخاص بالمتقدم.

- وضع البريد الإلكتروني، وهذه الخطوة اختيارية للمتقدم.

- يجب الاحتفاظ بالكود المشكل من عشرين رقمًا عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على التطعيم الخاص بفيروس كورونا في مصر.

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