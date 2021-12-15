«كم مدة رد يمين الطلاق وهل له أكثر من طريقة؟».. دار الإفتاء تُجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا خلال البث المباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، يقول:"كم مدة رد يمين الطلاق وهل له أكثر من طريقة؟".

وأجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: في البداية يجب التحقيق فى يمين الطلاق هذا، وكذلك مناقشة الزوج فيه، ونرى هل هذا اليمين وقع أم لا؟، ويترب على ذلك الكثير من الأمور، منها هل هناك مدة للتراجع عن اليمين أم لا؟، لأنه من الممكن أن يكون هذا اليمن غير واقع من الأساس، فهنا ليس له مدة، ولذلك وجب على السائل أن يتجه لدار الإفتاء مباشرة لمعرفة ما إذا كان قد وقع هذا اليمين أم لا، أو الإتصال على الخط الساخن الخاص بالدار للتأكد من هذا الأمر.

وتابع أمين الفتوى، أن يمين الطلاق من أعظم الأيمان لذلك وجب على السائل أن يأخذ الأمر على محمل الجد، وأن لا يُعود نفسه على الحلف بهذا اليمين لأن الأمر ليس بهذه السهولة.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر، حيث يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة أو من خلال فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد إلى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.