الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكرملين»: الصين تدعم مبادرة روسيا بتقديم ضمانات أمنية من «الناتو»

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الصيني شي جين بينج، أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، دعمه الكامل لمبادرة موسكو بالحصول على ضمانات أمنية من قبل حلف "الناتو".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، عقب محادثات الزعيمين الروسي والصيني اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس: "إن الرئيس الروسي، أبغ نظيره الصيني بأن مقترحات روسية محددة حول بلورة ضمانات قانونية لأمن روسيا سلمتها وزارة الخارجية الروسية إلى ممثلين أمريكيين في وقت سابق من اليوم".

وأضاف أوشاكوف: "أن بوتين أكد استعداد موسكو لبدء مفاوضات عاجلة حول هذا الموضوع المهم للغاية"، معربًا عن أمله أن يستجيب قادة الولايات المتحدة و"الناتو" لهذه المبادرة.

وأشار مساعد الرئيس الروسي، إلى أن الرئيس الصيني، أكد لنظيره الروسي، دعم بلاده الكامل لمبادرة روسيا بمطالبة حلف "الناتو" بتقديم ضمانات أمنية.

وقال مساعد الرئيس الروسي بهذا الشأن: "لقد أشار رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى أنه يتفهم مخاوف روسيا، ويدعم بالكامل مبادرتنا بخصوص بلورة ضمانات أمنية مناسبة للدولة الروسية".

وتابع أوشاكوف: "أن الرئيسين بوتين وبينج اتفقا على التواصل بشكل مستمر حول هذا الموضوع لإطلاع بكين على سير المفاوضات والاتصالات مع الأمريكيين و"الناتو" في هذا المسار".

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