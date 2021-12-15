الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوتها الاستراتيجية للعام البحثي 2021-2022

هيئة البحوث العسكرية
هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوتها الاستراتيجية

نظمت هيئة البحوث العسكرية ندوتها الاستراتيجية للعام البحثي 2021-2022 تحت عنوان "الاستراتيجية القومية لتنمية العلاقات المصرية مع دول حوض شرق المتوسط وتأثيرها على الأمن القومي المصري".   

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوتها الاستراتيجية 

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية أكد خلالها على أهمية التعاون والشراكة بين دول حوض شرق المتوسط، مشيراً إلى أنها دائرة من دوائر الإهتمام الرئيسية للدولة المصرية، موضحاً أن هيئة البحوث العسكرية قامت بالتعاون مع الأساتذة المتخصصين فى مختلف مجالات الأمن القومي لإعداد مقترح إستراتيجية قومية لتنمية العلاقات مع دول حوض المتوسط.

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوتها الاستراتيجية 

واشتملت الندوة على 3 جلسات علمية ناقشت (12) ورقة بحثية قدمها عدد من القادة العسكريين وأساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين، أعقبها تقديم عدد من التوصيات.

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوتها الاستراتيجية 

حضر وقائع الندوة مساعد وزير الدفاع للبحوث والتفتيش وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الشخصيات العامة وأساتذة الجامعات ورموز الفكر والثقافة وعدد من الإعلاميين ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية وكلية الشرطة والجامعات المصرية.

هيئة البحوث العسكرية تنظم ندوتها الاستراتيجية 

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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