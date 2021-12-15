عمرو الحاج: المؤتمر العربي للطاقة الذرية يعزز التعاون الإقليمي في البحث العلمي

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، إن انعقاد المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية المنعقد في مدينة أسوان في هذا التوقيت من التحديات التي يواجهها مستقبل البحث العلمي في مجتمعاتنا العربية وفي التغييرات الاقتصادية والطبيعية من كساد اقتصادي وجائحة كوفيد 19، يعكس مدى أهمية هذا المجال العلمي وما له من آثار إيجابية على العنصر البشري العربي، والاهتمام بالكوادر في مجال البحث العلمي لتعزيز التعاون الإقليمي بين البلدان العربية.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية لـ"الدستور"، أن المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، يمثل تجمع لعدد من الدول العربية –مصر ولبنان وتونس واليمن والأردن وفلسطين وليبيا والسعودية والسودان والعراق- لعرض ومناقشة وتبادل الأفكار والخبرات حول مواجهة التحديات المتنوعة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأوضح الدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، أن المؤتمر خلال الأيام الأربع الأولي له؛ شهد عرض عشرات البحوث لأفرع متنوعة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، موضحًا أن المؤتمر يشهد مناقشة 116 بحثًا تشمل العلوم النووية، المسرعات، المفاعلات البحثية، مفاعلات القوي النووية، توليد الكهرباء وإزالة الملوحة، تقنيات وتطبيقات النظائر المشعة، علوم المواد البيئية، والأمان والأمن النوويين، الضمانات النووية، تخطيط الطاقة وتنوع مصادرها، إدارة المعرفة والقبول، ودورة المرأة في المجال النووي بالبلدان العربية.

وتنتشر الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات عديدة ذات أهمية في الحياة اليومية للمجتمعات العربية وفي العالم أجمع، إذ أن المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية يشهد مناقشة البحوث في مجالات الزراعة، الصناعة، الطب، الصيدلة.

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، أنه من المقرر أن تصدر التوصيات المتعلقة بما تم مناقشات حول البحوث العلمية المقدمة من الباحثين المشاركين في المؤتمر العربي الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لتمثل المخرجات لهذه التجمع العلمي العربي، لخل آفاق جديدة في مجال البحث العلمي للدول العربية.