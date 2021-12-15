الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

التحالف العربي يعلن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب

طيران التحالف
طيران التحالف

أعلن التحالف العربي، اليوم، عن تنفيذ 24 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف العربي بقيادة السعودية، في بيان، أن "العمليات قضت على أكثر من 140 عنصراً حوثيا".

 وأضاف: "كما نفذنا 5 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

وفي وقت سابق أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير أحد المواقع السرية للقدرات النوعية بمديرية أزال في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الغارات أدت إلى "تدمير كهفين جبليين، استخدما لتخزين الصواريخ الباليستية"، وتدمير4 مخازن سرية بالموقع مرتبطة بنشاط الطائرات المسيرة.

وكشف التحالف في وقت سابق النقاب عن بدء عملية قصف جوي لأهداف عسكرية في صنعاء، مشيرا إلى أن "المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين تتطلب عملية مستمرة لتحييد التهديد". 

وتابع أن عمليته "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان التحالف أعلن عن تدمير 4 طائرات مسيرة بالأجواء اليمنية، مؤكدا تنفيذه 31 استهدافا ضد مليشيات الحوثي في مأرب والجوف.

واتهمت الأمم المتحدة، أمس، مليشيات الحوثي الإرهابية بفرض قيود كبيرة على إيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، خلال إحاطة بجلسة مجلس الأمن حول اليمن، إن مليشيات الحوثي تفرض قيودًا على إيصال المساعدات للمحتاجين من أبناء الشعب اليمني.

وأوضح أن العمليات الإغاثية تواجه صعوبات تحول دون إيصالها للمحتاجين في مدينة مأرب، مشيرة إلى معاناة قطاعات الصحة والتعليم باليمن والتي لم تتلق سوى 25% من احتياجاتها.

وفيما أشارت الأمم المتحدة إلى أهمية السعي لحل سياسي في اليمن "في أقرب وقت ممكن"، أكدت أنها أمام فرص لتحسين الاقتصاد قبل انتهاء هذا الصراع.

من جهته، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال الجلسة، أن الحلول المجتزأة ستؤدي إلى "تهدئة مؤقتة ولن تؤدي إلى سلام مستدام في اليمن".

التحالف العربي مليشيا الحوثي مارب الماضية السعودية حوثيا المدنيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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