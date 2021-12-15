تحقيقات تعدي 3 متهمين على سيدة ببولاق: «تسببوا في إصابتها بـ70 غرزة»

تواصل النيابة العامة في الجيزة، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة التعدي على ربة منزل وإصابتها في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وتبين أن المجني عليها مصابة بجروح قطعية في الجسم أثر تعدى ٣ أشقاء بينهم سيدتين عليها بالضرب وسط المارة بالمنطقة، عن تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وتبين أن المتهمين تربصوا بالمجني عليها والاعتداء عليها بالضرب بواسطة أسلحة بيضاء وأصابوها بإصابات بالغة نحو ما يقرب من ٧٠ غرزة، كما أن المتهمين قبل الواقعة ألقوا زجاجات المياه الغازية بشرفة منزل المجني عليها، وتهشيم الباب الزجاجي للشرفة، لترهيبها هي وأبنائها وتهديدهم بالقتل.

وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما تعرضت له من اعتداء تبين بأنها تعانى من جروح قطعية بالكتف الأيمن طوله حوالى ٢٠ سم، وجرح قطعى بالظهر طوله حوالى ٣٠ سم، وجرح قطعى بالفخذ الأيمن من الجهة الأمامية طولة حوالى ١٥ سم. كما تبين إصابتها بجرح قطعى بالفخذ الأيمن من الخلف طوله حوالى ١٥ سم.

البداية كانت بتلقي الرائد محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل تدعى نسمة.ع.م، مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدي آخرين ومقيمه بمدينة عامر بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء "سيدتين" وفاء.م.ع، سعادة.م.ع، و"شقيقهن" حسين.م.ع، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.