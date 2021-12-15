الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع العلم المصري إيذانا باستلام رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية مكافحة الفساد (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لرفع العلم المصري في استلام رئاسة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكان شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين الماضي مراسم رفع الإعلام بصورة مشتركة بحضور الرئيس الحالي للمؤتمر الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس السابق للمؤتمر حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.

الامم المتحدة مكافحة الفساد الرقابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية اتفاقية الأمم المتحدة العلم المصري الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

مع بدء تطبيقه.. 18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

تسرق 5 ملايين من زوجها فى القليوبية: «شكيت إنه هيتجوّز عليّا»

القصة الكاملة لأزمة زوجة أحمد راتب وعادل إمام التي تصدرت الترند

«الأرصاد الجوية» تكشف خريطة الأمطار على المحافظات ونصائح للمواطنين

اليمن يستعين بمصر فى تطوير منظومة الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)

بـ"حزمتين من الرصاص": جندي أردني يطلق النار تجاه جنود إسرائيليين على الحدود