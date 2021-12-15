رفع العلم المصري إيذانا باستلام رئاسة مؤتمر أطراف اتفاقية مكافحة الفساد (فيديو)

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو لرفع العلم المصري في استلام رئاسة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وكان شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين الماضي مراسم رفع الإعلام بصورة مشتركة بحضور الرئيس الحالي للمؤتمر الوزير حسن عبد الشافي أحمد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس السابق للمؤتمر حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وتستضيف مصر خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر الجاري أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المُتحدة لمُكافحة الفساد، وهو الحدث الأكبر فى مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.