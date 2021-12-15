فحص السجل الجنائي لشقيقين هاربين من المؤبد في قضية قتل بمدينة نصر

تفحص النيابة العامة في القاهرة، اليوم الأربعاء، السجل الجنائي لشخصين في مدينة نصر هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في جناية قتل.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين في مدينة نصر هاربين من أحكام بالسجن المؤبد في جناية قتل.

وفي إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيقان - مقيمان بمحافظة الجيزة)، والمطلوب التنفيذ عليهما في جناية "قـتـل" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما، أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.