توقيع اتفاق بين حكومة السودان و«مسار الشمال» لتقسيم عائدات الإقليم

وقعَّت حكومة السودان وأطراف عملية السلام لـ (مسار الشمال)، اليوم الأربعاء، ملحق اتفاق، بهدف تقسيم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية والثروة المستخلصة والدخل الضريبي والجبايات الأخرى والضرائب المفروضة في الإقليم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن الاتفاق يقضي بأن تكون نسبة حكومة الإقليم الشمالي 30% من تلك الموارد، ونسبة الحكومة القومية 70% منها، على أن يسرى الاتفاق لمدة عشرة أعوام.

ووقَّع نيابة عن حكومة السودان الانتقالية، سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام مقرر المجلس الأعلى للسلام، فيما وقَّع عن "مسار الشمال" محمد أحمد سر الختم عن "كيان الشمال"، ومحمد داؤود بنداك "حركة تحرير كوش"، بحضور توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، رئيس وفد الوساطة في اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأكد الطرفان حرصها على تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في جميع أنحاء السودان، والحفاظ على وحدته وسيادته وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لتعم جميع أنحاء السودان، وضرورة التوزيع العادل للموارد والثروة من أجل تحقيق السلام.