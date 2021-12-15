افتتاح البازار السنوى للكريسماس بالجامعة الألمانية بالقاهرة

افُتتح بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة البازار السنوى للكريسماس الذي يشمل مجموعة واسعة من المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المناسبة، من مستلزمات زينة الميلاد المجيد من صور وخلفيات سانتا كلوز، وديكورات الحائط، شجرة الميلاد وزينتها من البالونات والكرات الذهبية، مستلزمات الإضاءة المبهرة التي تعلق بها، إضافة إلى معروضات خشبية ملونة، الشموع، العطور، الإكسسوارات والحلى الفضية، الملابس، مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، المفروشات المنزلية من الكروشيه والتريكو، أدوات المائدة، نباتات الزينة والزهور، منتجات التعبئة والتغليف إضافة إلى العديد من الاطعمة الحلوة والمملحة والمشروبات.

وحرصت الجامعة على تخصيص جناحًا خاصاً لعرض المنتجات التي تم إنتاجها بأيدي شباب مركز دعم المجتمع لذوى الاحتياجات الخاصة بها ويشمل مشغولات فنية - منتجات غذائية و خشبية - أعمال كروشية – أشغال يدوية – سجاد وكليم – حلى- اكسسوارات – خزف - بامبو - زجاج – فخار - مفروشات ومنتجات التطريز على القماش.

وفى السياق ذاته، استقبلت الأستاذة سامية بديع مدير المركز وفريق العمل به، الدكتور ايهاب الببلاوي عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، والدكتور حسن مسلم مدير وحدة التدريب الميداني بالكلية فى زيارة تفقدية لجناح المركز، أعرب الببلاوى خلال جولته عن إعجابه بالمعروض من المنتجات اليدوية المنفذة بأيدى شباب المركز الذي يعد نموذجاً متفرداً يحتذى به من حيث التدريب والتأهيل والرعاية والخدمات المقدمة لأبنائه.

وأشاد بجهود الجامعة وإسهامها في دمجهم في المجتمع لتحقيق تنمية مجتمعية شاملة ، وفي ختام جولته لفت إلى انه سيتواصل مع مسئولي المركز و الجامعة لتوقيع بروتوكول للتعاون بينهم حيث تمثل كلية علوم الاعاقة الجانب النظري والاكاديمي و مركز الدعم يمثل الجانب العملى والتطبيقي.