الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

التخطيط المالى والتخلى عن طرق التفكير القديمة.. سر النجاح

طرق التفكير القديمة
طرق التفكير القديمة

هل تساءلت يومًا: لماذا يصبح بعض الناس أثرياء سريعًا بينما يعانى آخرون من أجل توفير المال؟ هل الاختلاف فى التعليم أم فى الذكاء أم المهارات أم التوقيت أم عادات العمل أم الاتصالات أم الحظ أو فى اختيار الوظائف والأعمال التجارية والاستثمارات الناجحة؟.

هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها إيركر هارف، مؤلف كتاب «أسرار عقل المليونير»، فى كتابه الشهير عن أهمية وجود مخطط مالى لحياتك، ويقول: «امنحنى خمس دقائق، ويمكننى أن أتنبأ بمستقبلك المالى لبقية حياتك»، وذلك من خلال تحديد «مخطط المال والنجاح» الخاص بك.

ويؤكد: «لدينا جميعًا مخطط شخصى متأصل فى عقولنا الباطنة، وهذا المخطط هو الذى سيحدد حياتنا المالية، فيمكنك معرفة كل شىء عن التسويق والمبيعات والمفاوضات والأسهم والعقارات وعالم التمويل، لكن إذا لم يتم الإعداد المسبق لمخطط أموالك لتحقيق مستوى عالٍ من النجاح، فلن يكون لديك الكثير من المال أبدًا!».

ووفقًا للكاتب، فإنه إذا لم تكن ملتزمًا بشكل كامل وحقيقى بـ«تكوين الثروة» فالاحتمالات لن تكون كذلك أيضًا، وإذا كان هدفك هو أن تكون مرتاحًا فمن المحتمل أنك لن تصبح ثريًا أبدًا، لكن إذا كان هدفك هو أن تكون ثريًا، فمن المحتمل أن ينتهى بك الأمر براحة كبيرة.

وينصح «هارف» بالتخلى عن طرق التفكير القديمة قائلًا: «إذا كنت ترغب فى الانتقال إلى مستوى أعلى من الحياة يجب أن تكون على استعداد للتخلى عن بعض طرق التفكير القديمة واعتماد طرق جديدة، كما أن امتلاك أدوات من الطراز الأول أمر ضرورى، ويجب استخدامها ببراعة».

ويؤكد: «نقص المال لا يمثل أبدًا مشكلة على الإطلاق، فهو مجرد عرض من أعراض ما يجرى، فكل البيانات التى سمعتها عن المال عندما كنت صغيرًا تظل فى عقلك الباطن كجزء من المخطط الذى يدير حياتك المالية، كما لا يمكن للمال أن يجعلك شيئًا مما أنت عليه بالفعل».

ويضيف: «لا يكفى أن تكون فى المكان المناسب فى الوقت المناسب، فيجب عليك أن تكون الشخص المناسب فى المكان المناسب فى الوقت المناسب، فمفتاح النجاح هو رفع طاقتك، وعندما تفعل ذلك سينجذب الناس إليك بشكل طبيعى».

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وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

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