الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 شروط لتنجح فى عملك

نجح فى عملك
نجح فى عملك

التعرف على جميع أفراد فريق العمل: ستكون فى وضع أفضل حينما تتعرف على جميع أفراد الفريق الذى سوف تعمل معه، لأن بذلك ستكون لديك قدرة هائلة على اكتشاف كيفية التأثير على الآخرين، إذا تمكنت من الوصول إلى معلومات وفهم كامل للشبكات التى تدير العمل.

 

معرفة مهام عملك: معرفة مهام العمل ستساعدك على معرفة ماذا يحتاج منك المدير على وجه التحديد، ولا بد أيضًا من معرفة أولويات العمل، لتستطيع إنجاز عملك بأفضل شكل وفى أسرع وقت.

طريقة التواصل الأمثل: بعد انتشار فيروس «كورونا»، أصبحت هناك أكثر من وسيلة للتواصل بين العاملين فى نفس الشركة، مثل التطبيقات الإلكترونية، وعلى رأسها «زووم»، ، لذا على الموظف أن يدرك الطريقة الأفضل للتواصل.

طريقة تقييم الأداء:لا بد من معرفة الطريقة التى يجرى من خلالها تقييم العمل، ليعرف الموظف بشكل دورى درجة تطور الأداء، وننصح بإجراء محادثات أسبوعية لمدة ١٥ دقيقة لتقييم الأداء، أو عبر البريد الإلكترونى.

اهتم برأى مديرك:عليك أيضًا معرفة رأى مديرك فى أدائك، واحترام خبرته، بغض النظر عن تقييمك الشخصى له، هذا سيجعل علاقتك معه جيدة، وستستطيع بذلك تحقيق إنجازات كثيرة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

مع بدء تطبيقه.. 18 جهة حكومية ينطبق عليها قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

«الأرصاد الجوية» تكشف خريطة الأمطار على المحافظات ونصائح للمواطنين

القصة الكاملة لأزمة زوجة أحمد راتب وعادل إمام التي تصدرت الترند

مع بدء تطبيقه.. 6 خطوات قبل فصل الموظف متعاطى المخدرات طبقا للقانون

مع بدء تطبيقه.. عقوبات امتناع الموظفين عن إجراء تحليل المخدرات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل واصف

حتى لا تتفاجأ بمجال العمل بعد التخرج.. ابدأ الآن

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين ترحب باعتراف وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى بعنف المستوطنين

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)

بـ"حزمتين من الرصاص": جندي أردني يطلق النار تجاه جنود إسرائيليين على الحدود