5 شروط لتنجح فى عملك

التعرف على جميع أفراد فريق العمل: ستكون فى وضع أفضل حينما تتعرف على جميع أفراد الفريق الذى سوف تعمل معه، لأن بذلك ستكون لديك قدرة هائلة على اكتشاف كيفية التأثير على الآخرين، إذا تمكنت من الوصول إلى معلومات وفهم كامل للشبكات التى تدير العمل.

معرفة مهام عملك: معرفة مهام العمل ستساعدك على معرفة ماذا يحتاج منك المدير على وجه التحديد، ولا بد أيضًا من معرفة أولويات العمل، لتستطيع إنجاز عملك بأفضل شكل وفى أسرع وقت.

طريقة التواصل الأمثل: بعد انتشار فيروس «كورونا»، أصبحت هناك أكثر من وسيلة للتواصل بين العاملين فى نفس الشركة، مثل التطبيقات الإلكترونية، وعلى رأسها «زووم»، ، لذا على الموظف أن يدرك الطريقة الأفضل للتواصل.

طريقة تقييم الأداء:لا بد من معرفة الطريقة التى يجرى من خلالها تقييم العمل، ليعرف الموظف بشكل دورى درجة تطور الأداء، وننصح بإجراء محادثات أسبوعية لمدة ١٥ دقيقة لتقييم الأداء، أو عبر البريد الإلكترونى.

اهتم برأى مديرك:عليك أيضًا معرفة رأى مديرك فى أدائك، واحترام خبرته، بغض النظر عن تقييمك الشخصى له، هذا سيجعل علاقتك معه جيدة، وستستطيع بذلك تحقيق إنجازات كثيرة.