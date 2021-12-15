الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3289 قضية مخالفة في المترو والقطارات

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة-  عن توجيه الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات  وأسفرت جهودها عن ضبط 3289 قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 13180 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، واسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 263 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وزارة الداخلية الامن الاقتصادي الظواهر السلبية سرقة تيار كهربائي مصلحة الضرائب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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