الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيفات أمنية مكبرة لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في قنا

جثة شاب
جثة شاب

تكثف الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا، من جهودها اليوم الأربعاء، وذلك لكشف غموض العثور على جثة شاب بعد إصابته يطلق ناري، بمركز نقادة جنوبي قنا، فيما قد اخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مجلس مدينة نقادة، وصل إلى مستشفى نقادة المركزي أيمن أحمد محمد 35 عامًا، مصاب بطلق ناري وتوفى داخل المستشفى والجثة تحت تصرف النيابة والشرطة.

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

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