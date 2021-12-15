حالة الطقس غدا الخميس 16 ديسمبر 2021

حالة الطقس غدا الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 من أكثر البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير حالة الجو في الأيام المقبلة وخريطة الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات.

أخبار حالة الطقس غدا

تتوقع الهيئة القومية للأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس معتدل مائل للبرودة نهارا على محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة شديد البرودة ليلا على شمال البلاد والمحافظات الجنوبية "صعيد مصر"، حيث تستمر الأجواء الخريفية المتقلبة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة حتى بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر الجاري الذي يستمر حتى 20 مارس المقبل الذي يدوم قرابة طوال 93 يوما ويتميز بقصر ساعات النهار وطول ساعات الليل مما يساعد على تقليل النشاط البشري والمكوث الأطول في المنازل للحصول على أكبر قدر من التدفئة.

خريطة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية خلال تقريرها اليومي عن حالة الطقس توقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة 30-40% على السواحل الشمالية والدلتا على فترات متقطعة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة 30% على مدينة حلايب والشلاتين مع نشاط رياح متوسط على المناطق الساحلية الغربية ومحافظة جنوب سيناء فيما تشهد محافظات دمياط والعريش السواحل الشمالية وجنوب الصعيد أمطار خفيفة مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل تدريجي.

وحذرت الإدارة العامة للمرور السائقين من القيادة على الطرق السريعة من وإلى القاهرة ليلا نظرا لوجود الشبورة المائية التي تحجب الرؤية حتى الساعات الأولى من الفجر تفاديا لوقوع حوادث وإهدار أرواح المواطنين.

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خريطة سقوط الأمطار في القاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات

مع انخفاض درجات الحرارة يبحث المواطنين عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، حيث سجلت درجة الحرارة في القاهرة العظمى 20 والصغرى 10 والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 وفي مطروح العظمى 17 والصغرى 13 وفي قنا العظمى 21 والصغرى 10 درجات.