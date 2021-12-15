الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة متهم باختلاس أموال التموين بحلوان

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم بالاشتراك مع آخرين في اختلاس قيمة عهدة البضائع التموينية المسندة إليهم بمنطقة حلوان، إلى جلسة 9 يناير المقبل.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبوالعلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم الاشتراك مع 3 آخرين سبق الحكم عليهم، في اختلاس قيمة عهدة البضائع التموينية المسلمة إليهم كأمانة بمنطقة حلوان.

وشهد بالإدارة العامة لشرطة التموين أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين خلال الفترة من بداية أبريل عام 2016 حتى نهاية يونيو 2016، لاستغلال اختصاصهم الوظيفي واختلاس جزء من قيمة عهدة البضائع التموينية المسلمة لهم، بعد أن قاموا بصرف مقررات تموينية تزيد عن الكميات المحددة بمعرفة مكاتب التموين الخاصة، والواجب صرفها للبدالين التموينيين دون توريد قيمة تلك البضائع لجهة عملهم والاستحصال على قيمتها واحتباسها لأنفسهم.

محاكمة يناير حلوان أموال التموين اختلاس

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