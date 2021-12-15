الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانية: استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ خطوة هامة للحفاظ على مواردنا البيئية

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة بتغير المناخ (COP 27)، يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بملف حماية البيئة، والحفاظ على الثروة الصحراوية، لاسيما أن تلك الموارد هي التي تحرك اقتصاديات الدول، ولابد من الحفاظ عليها.

وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية، إلى أن المؤتمر الذي من المقرر أن تستضيفه مصر نسخته العام المقبل، وتضم نحو 197 دولة تجتمع  سنويًا، من أجل مناقشة التغيرات المناخية، ستكون فرصة هامة لتبادل الرؤى حول أزمة المناخ الأخيرة.

وأوضحت، أن منطقة حوض البحر المتوسط التي تشمل الدول العربية والأوروبية هي أكثر المناطق تأثرًا بتلك التغيرات التي ساهمت في تغير درجات الحرارة، وحوادث متعددة من الحرائق الناتجة عن هذا الارتفاع، الذي سيؤثر على المدى البعيد على شكل الوطن العربي بصورة كبيرة، لذا لابد من مواجهة تلك التغيرات بخطوات استباقية للحد من الآثار المدمرة المترتبة عليها.

النائبة مايسة عطوة مجلس النواب مؤتمر الأمم المتحدة تغير المناخ القيادة السياسية التغيرات المناخية

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