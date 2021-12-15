الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة إدعاء محامٍ باقتحام مكتبه بالدقهلية

محامى
محامى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات إدعاء أحد الأشخاص على خلاف الحقيقة، بقيام مجموعة من رجال الشرطة بإقتحام مكتبه ومسكنه، بالدقهلية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يدعي خلاله أحد الأشخاص "محامي"  قيام مجموعة من رجال الشرطة باقتحام منزله ومكتب المحاماة الخاص به وضبط أوراق ومستندات تخصه وتخص موكليه ومبالغ مالية من الخزينة الخاصة بالمكتب وجهاز الكاميرات ومصوغات ذهبية من مسكنه دون إذن من النيابة العامة.

وبالفحص تبين أنه بناء على إذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وتفتيش 4 أشخاص ومسكن ووسيلة انتقالهم "مقيمون بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وصيدليتين مرخصين باسم أحدهم، لضبط ما بحوزتهم من عقاقير ومواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم  "صيدلي" أثناء تواجده بالصيدلية خاصته بذات العنوان وبحوزته «50 قرص لعقار الترامادول المخدر ، 1500 قرص لعقار التامول المخدر ، بعض الأدوية منتهية الصلاحية وغير المصرح بها، سلاح ناري، سلاح أبيض، هاتف محمول ، مبلغ مالي، سيارة».

وضبط شقيقه "كيميائي" وبحوزته «90 قرص لعقار الترامادول المخدر، 1400 قرص لعقار التامول المخدر ، بعض الأدوية غير المصرح بها ، هاتف محمول ، مبلغ مالي،  سيارة».

واعترافهما بحيازتهما للأقراص المخدرة والعقاقير الطبية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية آنذاك ، وضبط المتهمان الآخران ومن بينهما "صاحب الصفحة القائمة بالنشر".

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية كشف رجال الشرطة الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

«الأرصاد الجوية» تكشف خريطة الأمطار على المحافظات ونصائح للمواطنين

مع بدء تطبيقه.. عقوبات امتناع الموظفين عن إجراء تحليل المخدرات

لينك مباشر.. رابط تسجيل لقاح كورونا مصر عبر موقع وزارة الصحة

محافظ مطروح يطلق «قدم صحيح» لعلاج وتوعية مرضى القدم السكري

برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

بـ"جلباب وسبحة": يهود يتنكرون بزي إسلامي للصلاة في الحرم الإبراهيمي (تفاصيل)

بـ"حزمتين من الرصاص": جندي أردني يطلق النار تجاه جنود إسرائيليين على الحدود

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا