«الداخلية» تكشف حقيقة إدعاء محامٍ باقتحام مكتبه بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات إدعاء أحد الأشخاص على خلاف الحقيقة، بقيام مجموعة من رجال الشرطة بإقتحام مكتبه ومسكنه، بالدقهلية.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يدعي خلاله أحد الأشخاص "محامي" قيام مجموعة من رجال الشرطة باقتحام منزله ومكتب المحاماة الخاص به وضبط أوراق ومستندات تخصه وتخص موكليه ومبالغ مالية من الخزينة الخاصة بالمكتب وجهاز الكاميرات ومصوغات ذهبية من مسكنه دون إذن من النيابة العامة.

وبالفحص تبين أنه بناء على إذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وتفتيش 4 أشخاص ومسكن ووسيلة انتقالهم "مقيمون بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وصيدليتين مرخصين باسم أحدهم، لضبط ما بحوزتهم من عقاقير ومواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط أحدهم "صيدلي" أثناء تواجده بالصيدلية خاصته بذات العنوان وبحوزته «50 قرص لعقار الترامادول المخدر ، 1500 قرص لعقار التامول المخدر ، بعض الأدوية منتهية الصلاحية وغير المصرح بها، سلاح ناري، سلاح أبيض، هاتف محمول ، مبلغ مالي، سيارة».

وضبط شقيقه "كيميائي" وبحوزته «90 قرص لعقار الترامادول المخدر، 1400 قرص لعقار التامول المخدر ، بعض الأدوية غير المصرح بها ، هاتف محمول ، مبلغ مالي، سيارة».

واعترافهما بحيازتهما للأقراص المخدرة والعقاقير الطبية بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية آنذاك ، وضبط المتهمان الآخران ومن بينهما "صاحب الصفحة القائمة بالنشر".