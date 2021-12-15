مصادر كنسية تكشف ترتيبات عيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل

كشفت مصادر كنسية مُطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، ترتيبات قداس عيد الميلاد المجيد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي تحتفل به في 7 يناير المقبل.

وقالت المصادر الكنسية: أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس قداس عيد الميلاد المجيد مساء 6 يناير المقبل، بكاتدرائية«ميلاد المسيح»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، مٌضيفًا: انه يأتي ذلك بعد غياب عام كامل بسبب ترأس البابا تواضروس قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بسبب انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وقالت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها: أنه يٌشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

وتابعت المصادر: أنه من المقرر أن تطبق كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة قداسات عيد الميلاد المجيد، إذ يشارك في حضور القداسات 25% من مساحة الكنيسة، بالإضافة إلى أنه تطبق فرق الكشافة في جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، حيث يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور؛ منعًا للزحام.

ولفتت المصادر الكنسية أنه تبدأ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على كبار المسؤولين ورجال الدولة خلال نهاية الأسبوع المقبل على كبار المسؤولين ورجال الدولة.

جدير بالذكر أن عيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح وذلك بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الغريغوري واليولياني غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاث عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.

