الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: ندوة للسلامة والصحة المهنية بمطار برج العرب الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، ندوة بعنوان "التعريف بالسلامة والصحة المهنية وكيفية تقييم المخاطر في بيئة العمل" بمقر شركة أوراسكوم بموقع مطار برج العرب الجديد، والذي يتم تطويره حاليا بالشراكة مع الخبرة اليابانية في هذا المجال، وذلك في إطار متابعة توسيع وتطوير مشروع إنشاء مطار برج العرب الجديد بالإسكندرية، وذلك بحضور المهندس مدحت رفعت مدير المشروع بشركة أوراسكوم، والمهندس طارق علي مدير السلامة والصحة المهنية لمشروع أوراسكوم ، والمهندس مجدي يوسف نائب مدير السلامة والصحة المهنية بشركة أوراسكوم، ورامي عادل مدير إدارة الموارد البشرية وعدد من العاملين بالشركة، فضلا عن أعضاء مكتب السلامة والصحة المهنية بمنطقة العامرية.

وقال ياسر سعيد، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل للحفاظ على ثروة مصر الحقيقية باعتبارها من أغلى ما تملك من الموارد البشرية.

وأشاد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بالإجراءات التي تقوم بها الشركة في سبيل تحقيق أهداف وتوجهات الدولة من أجل حماية العاملين بمشروعاتها المختلفة.

وألقت المحاضرة الأولى من الندوة، الكيميائية أميرة متولي عبد الحميد مدير مكتب السلامة والصحة المهنية العامرية بعنوان، "أهداف السلامة وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال في بيئة العمل". 

وألقت المحاضرة الثانية الكيميائية مروة فرج مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية العامرية بعنوان،  "تشريعات السلامة والصحة المهنية بقانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣".

وتم عرض فيديو توضيحي من قبل كيميائي محمد جمعه المفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية العامرية عن كيفية تطبيق نظام السلامة بمواقع العمل.

مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ندوة السلامة والصحة المهنية بيئة العمل مطار برج العرب الجديد وزير القوى العاملة محمد سعفان

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