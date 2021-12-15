الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برودة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس

جريدة الدستور

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، نهارًا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلاً طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتوقع الخبراء أمطارًا خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 18 11
الإسكندرية 17 13
وادي النطرون 17 11
طنطا 18 12
شبين الكوم 18 11
دمنهور 17 12
بلطيم 18 11
مطروح 16 10
السلوم 17 12
سيوة 17 05
بورسعيد 19 09
دمياط 19 12
الزقازيق 19 11
المنصورة 18 11
الإسماعيلية 20 11
السويس 20 12
العريش 20 12
رفح 19 12
رأس سدر 20 13
نخل 19 07
نويبع 21 17
طابا 19 12
كاترين 17 06
الطور 20 14
شرم الشيخ 23 15
الغردقة 23 15
مرسى علم 23 15
الفيوم 18 08
بني سويف 18 08
المنيا 18 08
أسيوط 18 07
سوهاج 20 10
قنا 20 10
الأقصر 21 11
أسوان 22 11
إدفو 22 11
أبوسمبل 22 11
الوادي الجديد 21 09
شلاتين 28 12
أبورماد 28 14
حلايب 27 13.

 

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