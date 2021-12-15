الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على شقيقين هاربين من المؤبد فى قضية قتل بمدينة نصر

القبض على شقيقين
القبض على شقيقين

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على شخصين في مدينة نصر هاربين من أحكام بالسجن المؤبد فى جناية قتل، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيقان - مقيمان بمحافظة الجيزة)، والمطلوب التنفيذ عليهما فى جناية "قـتـل" والمقضى فيها بالسجن المؤبـد.

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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