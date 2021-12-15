الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على لص سرق حقيبة مواطن في عين شمس

القبض على لص
القبض على لص

ألقى رجال المباحث في مديرية أمن القاهرة القبض على عنصر إجرامي وراء سرقة حقيبة من رجل في منطقة عين شمس وحرر محضر بالواقعة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، من (أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول مقيم بدائرة القسم) بأنـه حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة القسم، اصطدم قائدها بسيارة أخرى متوقفة بجانب الطريق، وحال نزول المجنى عليه من السيارة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" افتعل معه مشاجرة، وأثناء ذلك قام بخطف حقيبـة يـده، وبداخلها هاتف محمول ومبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والمضبوطات، واتهمه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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