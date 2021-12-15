التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه في حادث تصادم سيارة بأطفيح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة طفل صدمته سيارة نقل بأطفيح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، وتواصل التحقيق مع السائق المتهم.

وشهد مركز أطفيح بالجيزة مصرع طفل بعدما صدمته سيارة نقل، وألقى رجال المباحث القبض على سائق السيارة، وحرروا محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا بمصرع طفل صدمته سيارة بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبيَّن أن سيارة نقل صدمت الطفل مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم ضبط سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرير محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.