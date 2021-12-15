«الصحة العالمية»: إصابة 4 ملايين شخص بكورونا عالميًا خلال أسبوع

سجلت منظمة الصحة العالمية، إصابة أكثر من أربعة ملايين شخص فى العالم بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الأسبوع الماضي، ووفاة نحو 47 ألفًا، مشيرة إلى تراجع عدد الوفيات بنسبة 10% والإصابات بنسبة 5% مقارنة بالأسبوع السابق.

وقالت المنظمة، في تقريرها، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، إن أعداد الإصابات الجديدة والوفيات انخفضت خلال الفترة من ما بين 6 إلى 12 ديسمبر، مضيفة، أن أوروبا حازت على نسبة 65% من حالات الإصابة المسجلة في سبعة أيام و60% من الوفيات، في حين رُصد انخفاض في الإصابات بالعدوى بنسبة 7%، كما انخفض معدل الوفيات بنسبة 3%.

وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الإصابات في إفريقيا بنسبة 111%، فيما انخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي في أمريكا بنسبة 10%، وفي جنوب شرق آسيا بنسبة 10%، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 7%.

وارتفع معدل الوفيات في منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 4%، لكنه انخفض في جنوب شرق آسيا بنسبة 50% ، وأمريكا بنسبة 14%، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 3%، وإفريقيا بنسبة 1%.

كما ذكرت منظمة الصحة العالمية بأن 77 دولة أبلغت حتى الآن عن اكتشاف حالات إصابة بمتحور أوميكرون، لكنها أشارت إلى أن المتحور ربما يكون منتشرًا في معظم الدول، حتى لو لم يتم التحقق منه.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، القول إن أوميكرون "ينتشر بمعدل لم نشهده مع أي متحور سابق".

وأوضح أنه حتى لو لم يتسبب أوميكرون بمرض أكثر خطورة، فإن العدد الهائل من الحالات يمكن أن يطغى مرة أخرى على الأنظمة الصحية غير الجاهزة.

وقال: "يجب أن أكون واضحًا للغاية: اللقاحات وحدها لن تخرج أي دولة من هذه الأزمة، يمكن للبلدان- ويجب عليها- منع انتشار أوميكرون من خلال التدابير".

ولفت إلى أن اللقاحات هي الأدوات التي يكون لها أكبر الأثر عند استخدامها لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.