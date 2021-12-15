مد فترة التسجيل للمشاركة في منتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم مد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة من المنتدى، والذي تنطلق فعالياته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت إدارة المنتدى -في بيان اليوم الأربعاء، أنه كان المقرر أن ينتهي التسجيل للحضور والمشاركة في الفعاليات اليوم بعد أن استمر لمدة شهر كامل، ولكن نظرًا للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصًا على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم، قررت مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الحالي على الموقع الرسمي للمنتدى www.wyfegypt.com.

يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وينطلق مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، ملتزمًا بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الفعاليات، ويشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

ويعد مسرح شباب العالم موطنًا للشباب الموهوبين حول العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم. تم إنشاؤه من قبل الشباب كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير.