الأربعاء 15 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مد فترة التسجيل للمشاركة في منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

 أعلنت إدارة منتدى شباب العالم مد فترة التسجيل لمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم في النسخة الرابعة من المنتدى، والذي تنطلق فعالياته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير المقبل، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت إدارة المنتدى -في بيان اليوم الأربعاء، أنه كان المقرر أن ينتهي التسجيل للحضور والمشاركة في الفعاليات اليوم بعد أن استمر لمدة شهر كامل، ولكن نظرًا للإقبال الشديد على المنتدى هذا العام، وحرصًا على إعطاء فرصة المشاركة لمزيد من شباب العالم، قررت مد فترة التسجيل لنهاية الأسبوع الحالي على الموقع الرسمي للمنتدى www.wyfegypt.com. 

يشار إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وينطلق مسرح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة تحت شعار "الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان"، ملتزمًا بمراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء الفعاليات، ويشارك في عروض هذا العام فنان أو أكثر من أبناء قرى المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري حياة كريمة.

ويعد مسرح شباب العالم موطنًا للشباب الموهوبين حول العالم ليأتوا ويعرضوا مواهبهم. تم إنشاؤه من قبل الشباب كمركز للفنون يضم مجموعة متنوعة من العروض بما في ذلك العروض الموسيقية والمسرحيات والعروض الكوميدية الاحتياطية والمحادثات الملهمة وغير ذلك الكثير. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

محو ثقافة العداء للسياحة

الأكثر قراءة

وزير الري: إثيوبيا تتعمد إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد

أمطار خفيفة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد توضح طقس الـ72 ساعة المقبلة

تطور جديد فى واقعة «سيدة بولاق»

خطاب هام من التعليم بشأن سداد رسوم امتحانات الشهادة الاعدادية

زراعة بورسعيد: الانتهاء من الدفعة الأخيرة من السماد النتروجيني لمحصول بنجر السكر

إعلان جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمى.. السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

معجزة العريش

حسين دعسة

هرم أسترالي.. توثيق التراث البشري.. لعنة الجمال والخراب

أحمد سعد زايد

الحاقدون على حضارتنا المصرية

منى رجب

ارتباك فى الافتتاح ومذيعة غير موفقة وفقرة كوميدية مقحمة

محمود خليل

«السقّا مات».. وعاشت الحنفية

مؤمن المحمدي

أوديسا الروسى

جمال-أسعد

فساد وسنينه

القس. رفعت فكرى

فى ذكرى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تشرع فى تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

شركة NSO الإسرائيلية تدرس إغلاق برنامج التجسس "بيجاسوس".. ما التفاصيل؟