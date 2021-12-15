الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شولتس»: ألمانيا ستدافع عن نفسها أمام مناهضة التطعيم ضد كورونا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

تعهد المستشار الألماني الجديد أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، بتعبئة وسائل الدولة في مواجهة "أقلية من المتطرفين" المناهضين للقاحات المضادة لكورونا، بعد تهديدات بالقتل من جانب هذه الحركة استهدفت زعيمًا إقليميًا وعدة مظاهرات.

وقال شولتس، أمام مجلس النواب إن ما هو موجود اليوم أيضًا في ألمانيا هو إنكار الواقع وقصص المؤامرة السخيفة والمعلومات المضللة المتعمدة والتطرف العنيف، متوعدًا برد "عبر استخدام جميع وسائل دولة القانون الديمقراطية".

وكان معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، قد أعلن أن المعدل الأسبوعي لإصابات كورونا الجديدة سجل انخفاضًا جديدًا، اليوم الأربعاء، مقارنة بأمس الثلاثاء.

وأوضح المعهد أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام وصل صباح اليوم إلى 353 مقابل 370، أمس الثلاثاء، ومقابل 427 قبل أسبوع ومقابل 319.5 قبل شهر.

 

 

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